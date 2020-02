Sport in tv oggi (mercoledì 19 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 19 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di sport: spiccano naturalmente, su tutti gli altri eventi, i Mondiali di biathlon, con la 20 km individuale maschile. Molto nutrita sarà anche la giornata per quel che riguarda il tennis, con i tornei ATP di Rio de Janeiro, Marsiglia e Delray Beach e quello WTA di Dubai, mentre per quanto concerne i motori è in programma la prima giornata di test ufficiali della F1. A Lievin, in Francia, farà tappa il World Indoor Tour di atletica, in serata spazio poi alla Champions League di volley prima e di calcio poi. In acqua anche la Serie A1 di pallanuoto, infine nel ciclismo scattano oggi la Vuelta Andalucia e la Volta ao Algarve.

SPORT IN TV MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

08:00 F1, presentazione Alfa Romeo

08:00 F1, presentazione Haas

09:00 F1, Test Barcellona 2020: prima giornata – Sky Sport F1

10.00 Badminton, Spain Masters – Canale Youtube AJ Channel

11:00 Tennis, WTA Dubai Kristina MLADENOVIC (FRA) vs Karolina PLISKOVA (CZE) – Supertennis

13:00 Tennis, WTA Dubai Veronika KUDERMETOVA (RUS) vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) – Supertennis

14:00 Tennis, ATP 250 Marsiglia Mikhail KUKUSHKIN (KAZ) vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA) – Supertennis, Sky Sport Arena

14:15 Biathlon, Mondiali: 20 km individuale maschile – Eurosport 1, RaiSport+HD, Eurosport Player, RaiPlay, DAZN

15:00 Ciclismo, Vuelta Andalucia: prima tappa (Alhaurin de la Torre-Grazalema) – Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN

15:00 Pallanuoto, Serie A1: Ortigia-Sport Management – Diretta Facebook gruppo Ortigia

16:00 Tennis, ATP 250 Marsiglia Stefano TRAVAGLIA (ITA) vs Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) – Supertennis, Sky Sport Arena

16:45 Ciclismo, Volta ao Algarve: prima tappa (Portimão-Lagos) – Eurosport 2, Eurosport Player, DAZN

17:00 Volley, Champions League: Budejovice-Trento – DAZN

18:00 Tennis, WTA Anett KONTAVEIT (EST) vs Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) – Supertennis

19:00 Tennis, ATP 250 Marsiglia Mikael YMER (SWE) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) – Supertennis, Sky Sport Arena

19:00 Basket femminile, Eurolega: USK Praga-Reyer Venezia

19.45 Atletica, World Indoor Tour Lievin – Eurosport 1, Eurosport Player

20:00 Pallanuoto, Serie A1: Napoli-Brescia – Diretta Facebook pagina Videoplay

20:00 Pallanuoto, Serie A1: Trieste-Pro Recco

20:30 Volley, Champions League: Civitanova-Fenerbahce – DAZN 1, DAZN

20:30 Volley, Champions League: Perugia-Varsavia – DAZN

20:30 Tennis, ATP 500 Rio de Janeiro – Supertennis

21:00 Calcio, Champions League: Atalanta-Valencia – Sky Sport Uno, Sky Sport canale 252, SkyGo

21.00 Calcio, Champions League: Tottenham-Lipsia – Sky Sport Football, Sky Sport canale 253, SkyGo

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: LaPresse