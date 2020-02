Calendario Sport Invernali oggi (9 febbraio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare

Quella di oggi, domenica 9 febbraio, sarà un’altra ricca giornata dedicata agli sport invernali: lo sci alpino fa tappa in Francia con gli uomini ed in Germania con le donne, mentre lo sci di fondo va in Svezia, a Falun. Il salto con gli sci è a Hinzenbach con le donne, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale e short track, e l’IBU Cup di biathlon.

PROGRAMMA SPORT INVERN ALI DOMENICA 9 FEBBRAIO

03.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Deer Valley: Dual Moguls

03.30 Pattinaggio artistico, Four Continents Seul: Free program individuale maschile

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 1a manche singolo femminile – www.fil-luge.org

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Chamonix: qualificazioni gigante parallelo maschile – Eurosport 1, RaiSport+HD

09.30 Pattinaggio artistico, Four Continents Seul: Exhibition Gala

09.45 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 1a manche singolo maschile – www.fil-luge.org

10.00 Sci di fondo. Coppa del Mondo Falun: 15 km tl mass start maschile – Eurosport 1, RaiSport+HD

11.00 Skeleton, Mondiali junior Winterberg: gara femminile

11.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 2a manche singolo femminile – www.fil-luge.org

11.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: supergigante femminile – Eurosport 1, RaiSport+HD

11.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Berchtesgaden: sprint maschile e femminile

11.45 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 2a manche singolo maschile – www.fil-luge.org

12.00 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 12 km mass start 60 femminile

12.00 Bob, Mondiali junior / under 23 Winterberg: bob a quattro maschile

13.10 Short track, Coppa del Mondo Dresda – ISU TV

13.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Chamonix: fasi finali gigante parallelo maschile – Eurosport 1, RaiSport+HD

14.00 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 15 km mass start 60 maschile

14.30 Sci di fondo, Coppa del Modo Falun: 10 km tl mass start femminile – Eurosport 1, RaiSport+HD

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: HS90 femminile – Eurosport 2, Eurosport Player

Foto: LaPresse