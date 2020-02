Calendario sport invernali 8-9 febbraio: orari, programma, tv, streaming di tutte le gare

Il weekend del 8-9 febbraio sarà particolarmente ricco di gare per gli sport invernali, il calendario del fine settimana è davvero molto ricco e interessante con una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere. La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa a Garmisch (Germania) con discesa libera e super G femminile, mentre gli uomini saranno impegnati a Chamonix (Francia) con slalom e parallelo. Lo sci di fondo regalerà emozioni a Falun con le sprint e le gare distance (15 km e 30 km). Da non perdere poi salto con gli sci, short track, speed skating, Four Continents di pattinaggio artistico e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi degli sport invernali nel weekend del 8-9 febbraio con il relativo palinsesto tv e streaming per seguirli in diretta. Prevista la DIRETTA LIVE generale su OA Sport per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SPORT INVERNALI (8-9 FEBBRAIO): DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

SABATO 8 FEBBRAIO:

03.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials a Deer Valley (diretta tv su Eurosport)

05.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free program femminile

09.00 SKELETON (Mondiali juniores) – Gara maschile

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Chamonix, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

10.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free program coppie

10.40 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Individuale a Berchtesgaden

11.00 SLITTINO SU PISTA NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio (diretta streaming www.fil-luge.org)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Garmisch (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

12.00 BOB (Mondiali giovanili) – Bob a 2 maschile e femminile a Winterberg

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Chamonix, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.15 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Prima giornata a Dresda: 1000 e 1500 metri maschili e femminili, semifinali staffette

14.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint a tecnica classica maschile e femminile a Falun (diretta tv su Eurosport)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS145 maschile a Willingen (diretta tv su Eurosport)

20.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Calgary: 500 metri femminili, 1000 metri maschili, 1500 metri femminile, 5000 metri maschili

DOMENICA 9 FEBBRAIO:

03.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual Moguls a Deer Valley (diretta tv su Eurosport)

03.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free program maschile

09.00 SLITTINO SU PISTA NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo femminile, prima manche (diretta streaming www.fil-luge.org)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo maschile a Chamonix, qualificazioni (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

09.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a tecnica libera femminile a Falun (diretta tv su Eurosport)

09.45 SLITTINO SU PISTA NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo maschile, prima manche (diretta streaming www.fil-luge.org)

11.00 SLITTINO SU PISTA NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo femminile, seconda manche (diretta streaming www.fil-luge.org)

11.00 SKELETON (Mondiali juniores) – Gara femminile

11.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a Garmisch (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint a Berchtesgaden

11.45 SLITTINO SU PISTA NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo maschile, seconda manche (diretta streaming www.fil-luge.org)

12.00 BOB (Mondiali giovanili) – Bob a 4 a Winterberg

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo maschile a Chamonix, tabellone a eliminazione diretta (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.15 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Dresda: 500 metri e 1500 metri maschili e femminili, finali staffette

14.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 30 km a tecnica libera maschile a Falun (diretta tv su Eurosport)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS145 maschile a Willingen (diretta tv su Eurosport)

Foto: Valerio Origo