Prende il via una nuova settimana ricca di avvenimenti sportivi. Si parte dalle gare veloci di giovedì e venerdì a Saalbach valide per la Coppa del Mondo di sci alpino, che recuperano quelle cancellate in Cina. Spostamento di sede anche per le donne che passano da Maribor a Kranjska Gora per un gigante e uno slalom sabato 15 e domenica 16 febbraio dove la nostra Federica Brignone vuol recitare il ruolo della prima attrice. Il fondo va ad Oestersund, mentre il salto si esibirà a Tauplitz. Ovviamente l’evento clou saranno i Mondiali di biathlon ad Anterselva, a partire da giovedì 13 per concludersi domenica 23 febbraio. E’ tempo di Mondiali di slittino, nonché di speed skating sulle singolare distanze, senza dimenticare la Coppa del Mondo di short track a Dordrecht. Di seguito il programma:

Calendario sport invernali 10-16 febbraio: programma, orari e tv di tutte le gare

SCI ALPINO

Lun. 10/02 – Coppa Europa – SL maschile Berchtesgaden (Ger)

Lun. 10/02 – GP Italia senior – GS maschile Alpe di Siusi (Bz)

Mar. 11/02 – GP Italia junior/aspiranti – DH femminile Bardonecchia (Ita)

Mar. 11/02 – Cdm – 1a prova DH maschile Saalbach (Aut)

Mer. 12/02 – Coppa Europa – SG maschile Sella Nevea (Ita)

Mer. 12/02 – GP Italia junior/aspiranti – SG femminile Bardonecchia (Ita)

Mer. 12/02 – Cdm – 2a prova DH femminile Saalbach (Aut)

Gio. 13/02 – Cdm – DH maschile Saalbach (Aut) – ore 12.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 13/02 – Coppa Europa – SG maschile Sella Nevea (Ita)

Ven. 13/02 – GP Italia junior – GS femminile Artesina (Ita)

Ven. 14/02 – Cdm – SG maschile Saalbach (Aut) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 14/02 – Coppa Europa – AC (SG+SL) maschile Sella Nevea (Ita)

Ven. 14/02 – Coppa Europa – DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Ven. 14/02 – GP Italia junior/aspiranti – SL femminile Artesina (Ita)

Sab. 15/02 – Cdm – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02 – Coppa Europa – DH femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Dom. 16/02 – Cdm – SL femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 10.15 e 13.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 16/02 – Coppa Europa – SG femminile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

SCI DI FONDO

Sab. 15/02 – Cdm – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Oestersund (Sve) – ore 13.30 e 16.10, diretta tv Eurosport

Dom. 16/02 – Cdm – 15 km TC maschile e 10 km TC femminile Oestersund (Sve) – ore 14.00 e 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 26/02 – Coppa Italia sr/u23 – 42 km TL maschike e 30 km TL femminile Val Casies (Bz)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 14/02 – Cdm – Qualificazioni HS225 maschile Tauplitz (Aut) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/02 – Cdm – HS225 maschile Tauplitz (Aut) – ore 11.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/02 – Fis Cup – HS98 maschile e femminile Villach (Aut)

Sab. 15/02 – CoC – HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

Dom. 16/02 – Cdm – HS225 maschile Tauplitz (Aut) – ore 11.00, diretta tv Eurosport

Dom. 16/02 – Fis Cup – HS98 maschile e femminile Villach (Aut)

Dom. 16/02 – CoC – HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

Dom. 16/02 – Campionati Italiani under 13 – Gara maschile e femminile Pellizzano (Tn)

COMBINATA NORDICA

Dom. 16/02 – Campionati Italiani under 13 – Gara maschile e femminile Pellizzano (Tn)

BIATHLON

Gio. 13/02 – Mondiali/Cdm – Staffetta mista Anterselva (Ita) – ore 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 13/02 – Ibu Cup – Supersprint maschile e femminile Val Martello (Ita) – 15.30 e 16.00

Ven. 14/02 – Mondiali/Cdm – Sprint femminile Anterselva (Ita) – ore 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02 – Mondiali/Cdm – Sprint maschile Anterselva (Ita) – ore 14.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 15/02 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 11.00 e 14.00

Dom. 16/02 – Mondiali/Cdm – Pursuit femminile e maschile Anterselva (Ita) – ore 13.00 e 15.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 16/02 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 10.30 e 12.30

FREESTYLE

Mer. 12/02 – Cdm – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can)

Gio. 13/02 – Cdm – Qualificazioni SS maschile e femminile Calgary (Can)

Sab. 15/02 – Cdm – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 02.00

Sab. 15/02 – Cdm – SS maschile e femminile Calgary (Can) – ore 21.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/02 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Kotelnica (Pol) – ore 11.30

Sab. 15/02 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Grasgehren (Ger) – ore 13.00

Dom. 16/02 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Grasgehren (Ger) – ore 13.00

SNOWBOARD

Gio. 13/02 – Cdm – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can)

Ven. 14/02 – Cdm – Qualificazioni SS maschile e femminile Calgary (Can)

Sab. 15/02 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Simonhoehe (Aut) – ore 12.30

Sab. 15/02 – Coppa Europa – BA maschile e femmnile Kotelnica (Pol) – ore 10.00

Dom. 16/02 – Cdm – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 02.00

Dom. 16/02 – Cdm – SS maschile e femminile Calgary (Can) – ore 21.00, diretta tv Eurosport2

Dom. 16/02 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Simonhoehe (Aut) – ore 12.30

Dom. 16/02 – Coppa Europa – BA maschile e femmnile Sarajevo (Bih)

SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 14/02 – Mondiali – Sprint doppio (ore 13.30), singolo femminile (ore 14.25) e singolo maschile (ore 15.20) Sochi (Rus) – diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 15/02 – Mondiali – Doppio (ore 13.40 e 15.05) e singolo femminile Sochi (Rus) – diretta tv Eurosport2 e diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 16/02 – Mondiali – Singolo maschile (ore 13.15 e 14.20) e staffetta a squadre (17.50) Sochi (Rus) – diretta tv Eurosport2 e diretta streaming www.fil-luge.org

SLITTINO NATURALE

Ven. 14/02 – Cdm – Qualificazioni singolo maschile/femminile e doppio Umhausen (Aut) – ore 16.20

Sab. 15/02 – Cdm – singolo maschile (ore 16.45), singolo femminile (ore 16.00) e doppio (ore 15.00) Umhausen (Aut)

BOB ARTIFICIALE

Ven. 14/02 – Cdm/Europei – Bob a due femminile Sigulda (Let) – ore 17.00, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 15/02 – Cdm – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 15.30, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 16/02 – Cdm/Europei – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 12.30, diretta streaming www.ibsf.org

SKELETON

Sab. 15/02 – Cdm/Europei – Gara maschile Sigulda (Let) – ore 11.00, diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 16/02 – Cdm/Europei – Gara femminile Sigulda (Let) – ore 09.00, diretta streaming www.fil-luge.org

SCI VELOCITA’

Gio. 13/02 – Cdm – Gara maschile e femminile Salla (Fin)

SCI ALPINISMO

Dom. 16/02 – Coppa Italia cad/u23/jr – Individuale maschile e femminile Tambre (Bl)

SPEED SKATING – Mondiali singole distanze a Salt Lake City (Stati Uniti) -Diretta streaming sul canale Youtube Isu

Giovedì 13 febbraio

20.30 3000 metri donne

21.39 5000 metri uomini

23.25 Team Sprint donne

23.42 Team Sprint uomini

Venerdì 14 febbraio

22.00 10000 metri uomini

23.58 Team pursuit donne

Sabato 16 febbraio

00.30 500 metri uomini

01.09 500 metri donne

20.30 5000 metri donne

21.35 1000 metri uomini

22.22 1000 metri donne

23.09 Team sprint uomini

Domenica 16 febbraio

20.30 1500 metri donne

21.25 1500 metri uomini

22.21 Mass start donne

22.43 Mass start uomini

SHORT TRACK – Coppa del Mondo a Dordrecht (Olanda) – Diretta streaming sul canale Youtube Isu

Sabato 15 Febbraio

Dalle 13.02 Quarti di finale D/U 1000m

Dalle 13.47 Semifinali D/U 1500m

Dalle 14.23 Semifinali D/U 1000m

Dalle 14.57 Finali D/U 1500m

Dalle 15.37 Finali D/U 1000m

Dalle 16.11 Finale staffetta mista

Dalle 16.44 Semifinali staffetta femminile

Dalle 16.58 Semifinali staffetta maschile

Domenica 16 Febbraio

Dalle 13.02 Quarti di finale D/U 500m

Dalle 13.25 Quarti di finale D/U 1000m (2)

Dalle 14.10 Semifinali D/U 500m

Dalle 14.26 Semifinali D/U 1000m (2)

Dalle 15.00 Finali D/U 500m

Dalle 15.30 Finali D/U 1500m (2)

Dalle 16.17 Finali staffetta D/U

