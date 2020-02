Calendario semifinali Coppa Italia 2020: orari Inter-Napoli e Milan-Juventus, tv, programma, streaming

La Coppa Italia di calcio 2020 entra nel vivo, e lo fa con le semifinali, che porranno di fronte le migliori quattro formazioni del torneo, con sfide da andata e ritorno, per decretare le ammesse alla finalissima del 13 maggio. Ad aprire il programma di questa settimana saranno Inter e Napoli, che mercoledì 12 febbraio si daranno battaglia a San Siro, a partire dalle ore 20.45, mentre giovedì 13 febbraio toccherà alla Juventus, opposta questa volta al Milan di Zlatan Ibrahimovic.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, precisamente dal canale Rai 1, in prima serata, ma non mancherà lo streaming, attraverso la piattaforma online Rai Play, disponibile su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet. Disponibile anche la consueta DIRETTA LIVE testuale qui, su OA Sport.

SEMIFINALI COPPA ITALIA 2020: PROGRAMMA E ORARI

ANDATA

Mercoledì 12/02/2020

Ore 20:45 Inter-Napoli

Rai 1, Rai Play

Giovedì 13/02/2020

Ore 20:45 Milan-Juventus

Rai 1, Rai Play

Loading...

Loading...

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse