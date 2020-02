Rugby, Sei Nazioni 2020: Italia-Scozia. Orario, programma, tv, diretta, streaming

Torna sabato, con fischio d’inizio alle 15.15, il Guinness Sei Nazioni 2020 e torna con la sfida di Roma tra l’Italia del ct Franco Smith e la Scozia di Greg Townsend. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Dmax, ma sarà visibile anche in streaming web su Dplay.

L’Italrugby esordisce all’Olimpico dopo le due sconfitte di Cardiff e Parigi. Ma se contro il Galles di note positive se ne eravano viste poche nel 42-0 subito, con la Francia gli azzurri hanno mostrato importanti segni di crescita. In difesa, escluso un avvio difficile, l’Italia si è mossa meglio, imbrigliando per lunghi tratti del match i transalpini, mentre in attacco ci sono stati spunti importanti, con lo spostamento di Matteo Minozzi all’ala che è risultata una scelta vincente. Continuare su questa strada, limitando i problemi sui punti d’incontro e garantendo sostegno al portatore di palla, sarà fondamentale per cercare il primo successo dopo 24 ko consecutivi.

Anche la Scozia arriva a Roma dopo due sconfitte, ma Stuart Hogg e compagni hanno rischiato di fare il colpaccio sia contro l’Irlanda sia contro l’Inghilterra, conquistando in entrambi i match il punto di bonus. Errori banali sono costati caro ai ragazzi di Greg Townsend, che però continua ad avere problemi nello spogliatoio. Da un lato l’infortunio di uno dei suoi leader più carismatici, Jonny Gray, dall’altro l’affaire Finn Russell, con l’apertura esclusa dalla squadra che ha polemizzato a distanza sulla stampa con il ct. Mettere da parte i malumori sarà fondamentale per cercare la prima vittoria nel torneo.

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA SEI NAZIONI RUGBY 2020

III giornata

Sabato 22° febbraio

Italia vs Scozia – ore 15.15

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPlay

Diretta live testuale su OA Sport

