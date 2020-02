Calendario Champions League oggi in tv: orari partite, programma, streaming (18 febbraio)

Dopo due mesi di pausa torna il grande spettacolo della Champions League di calcio 2019/2020, che riapre i battenti salutando definitivamente la fase a gironi per passare al momento più atteso e spettacolare, quello delle eliminazioni diretta. In serata si terranno infatti le prime gara d’andata degli ottavi di finale.

Dalle 21 di oggi infatti, martedì 18 febbraio, la strada che porta allo stadio Ataturk di Istanbul (sede della finalissima, prevista il prossimo 30 maggio) vedrà sfidarsi in contemporanea alle ore 21 Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-PSG.

Tutte le sfide saranno visibili in diretta televisiva esclusiva sui canali di Sky Sport, con l’incrocio fra gli iberici e gli inglesi campioni in carica che verrà proposto anche in chiaro da Canale 5.

Il programma e le gare della Champions League (18 febbraio):

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO

21.00 Diretta Goal (UEFA Champions League) – SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) e in streaming su SKYGO

21.00 Atletico Madrid-Liverpool (UEFA Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite) e in streaming su SKYGO E MEDIASET PLAY

21.00 Borussia Dortmund-PSG (UEFA Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite) e in streaming su SKYGO

