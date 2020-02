Calcio, dopo il tentativo di ricatto “hot” arriva anche una denuncia per Mario Balotelli?

Come spesso capita Mario Balotelli, ahilui, fa più notizia fuori dal campo che sul rettangolo verde. Era di pochi giorni fa la notizia del tentativo di ricatto da parte di una diciottenne di Vicenza, ma nelle ultime ore, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche dell’altro. Andiamo con ordine. Il centravanti del Brescia, che compirà 30 anni ad agosto, è parte lesa in una vicenda intricata ricostruita dalla Procura di Vicenza. Una ragazza infatti è accusata di tentata estorsione per aver provato a ricattare lo stello Balotelli, con il quale avrebbe avuto una relazione quando era ancora minorenne. All’epoca l’ex attaccante di Inter e Manchester City era al Nizza e la ragazza, dopo essersi spacciata per maggiorenne, avrebbe deciso di far partire il ricatto, chiedendo 100.000 euro al calciatore per non denunciarlo di violenza sessuale. “Super Mario” non ha pagato e, invece, ha sporto denuncia ai carabinieri.

Ma ora c’è dell’altro, come detto. A lato di questa storia, infatti, ci sarebbe, infatti, una seconda ed ulteriore denuncia per violenza sessuale. Questa accusa sarebbe stata depositata presso la Procura di Brescia due anni or sono da parte della stessa ragazza, all’epoca dei fatti ovviamente minorenne. Prima di essere stata a sua volta denunciata per questa vicenda, avrebbe raccontato di aver avuto un rapporto consensuale con l’attaccante del Brescia poi trasformatosi in atti sessuali non voluti e quindi in violenza sessuale. Al momento gli avvocati di Balotelli non vogliono commentare. Una situazione spinosa e quanto mai intricata che di sicuro non va ad aggiungersi ad un momento sereno in campo per la squadra lombarda, pesantemente invischiata nella lotta per non retrocedere.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse