Mario Balotelli cambia squadra, dove giocherÃ ? Paese straniero giÃ  visitato. E i compagni…

Negli ultimi anni di carriera, Mario Balotelli ha cambiato maglia parecchie volte: in cinque stagioni, il centravanti italiano si è accasato con Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor e Sion, non riuscendo mai a rimanere due anni interi in una singola squadra. E’ il caso anche dell’avventura in Svizzera, visto che Balotelli ha deciso di rescindere il contratto che lo legava con la società elvetica in mattinata.

Balotelli è stato contattato da una delle sue ex squadre, l’Adana Demirspor, decidendo di accettare immediatamente la proposta offerta dal club turco: l’attaccante azzurro si è già messo a disposizione della squadra, allenata da un nome leggendario del calcio olandese, Patrick Kluivert, alla prima esperienza su una panchina di un club dopo una serie di incarichi tra compagini giovanili e Nazionali.

L’Adana Demirspor è una compagine emergente del movimento turco: nell’ultima stagione, il club con sede ad Adana si è piazzato al quarto posto in campionato alle spalle di Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas, le tre grandi del calcio anatolico, ottenendo così l’accesso alle fasi preliminari di Conference League, dove gli azzurri si sono spinti fino ai playoff, turno in cui è arrivata la bruciante eliminazione ai rigori con il Genk a un passo da una storica qualificazione alla fase a gironi.

Balotelli, che nella stagione 2021-2022 si era reso protagonista con la maglia dell’allora neo promosso Adana, siglando la bellezza di 18 reti in 33 partite nella Super Lig turca, farà compagnia ad altri nomi di un certo spessore che hanno calcato i campi di alcune delle migliori squadre in Europa. Il 33enne nato a Palermo condividerà, tra gli altri, lo spogliatoio con Nani, ala che ha giocato con continuità nel Manchester United ormai una decina di anni fa, Gokhan Inler, capitano dell’Adana ed ex centrocampista di Napoli e Udinese, M’Baye Niang, ex giovane promessa del Milan caduta in disgrazia, e Younes Belhanda, fantasista marocchino protagonista con Olivier Giroud dello storico titolo in Ligue 1 del Montpellier nel 2012.

Foto: Lapresse