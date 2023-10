Mario Balotelli Ã¨ tornato al gol! Da quanto non segnava e in che partita ha bucato la rete

Mario Balotelli è tornato al gol. Anzi ai gol, perchè “Super Mario” è andato a segno in ben due occasioni nel match disputato ieri. Il centravanti ex Inter e Milan fa sempre parlare di sé e, dopo tanti mesi nel “dimenticatoio”, nella partita giocata ieri ha fatto parlare di sé con una doppietta che fa tornare alla ribalta uno dei giocatori più discussi del panorama internazionale. Non andava a segno dal match contro il Grasshoppers del 16 aprile con la maglia del Sion.

La sfida in questione era quella tra il suo Adana Demirspor e l’Alanyaspor, valevole come settima giornata del massimo campionato turco di calcio. Il punteggio finale parlare di un eloquente 4-0 con le prime due reti messe a segno proprio da Mario Balotelli. La prima rete, al 30° minuto di gioco, ha visto Mario Balotelli segnare con un preciso colpo di testa su un cross dalla destra di Sari. Esultanza con inchino verso la curva e 1-0.

Il raddoppio, invece, arriva al secondo minuto della ripreas. Azione veloce in ripartenza, il solito Sari dalla destra macina metri e appoggia al centro un assist rasoterra che l’ex Liverpool deposita comodamente in rete per il 2-0. Un uno-due che ha segnato il match e che ha spianato la strada verso il successo dell’Adana Demirspor.

Con questo successo la formazione di Mario Balotelli si porta al terzo posto in classifica con 14 punti a -5 dal Galatasaray ed a -7 dal Fenerbahce che procede ancora a punteggio pieno. Per l’attaccante italiano, invece, l’esordio stagionale non poteva concludersi in maniera migliore. Dopo un match in panchina e due non convocazioni, il primo match giocato ha visto subito 2 gol segnati. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Foto: LaPresse