Budejovice-Trento in tv oggi: orario, programma, streaming Champions League volley

Oggi, 19 febbraio, alle ore 17.00 Trento tornerà in campo in trasferta sul parquet del Ceske Budejovic. I dolomitici andranno a caccia del pass per i quarti di finale di Champions League di volley. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno una sola possibilità quella di vincere.

La situazione di classifica non lascia altre opportunità a Trento visto che attualmente occupa il secondo posto in classifica con otto punti, a sette lunghezze da Civitanova. Simone Giannelli e compagni, però, sono in piena corsa per rientrare tra le tre migliori seconde e con una vittoria sarebbero sicuri di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. Il Ceske Budejovic non ha più alcuna possibilità di passare il turno quindi potrebbe non schierare i propri big.

Lorenzetti si affiderà alla classe di Luca Vettori, Uros Kovacevic, Aaron Russell che saranno azionati dall’immensa qualità di Simone Giannelli. I cechi punteranno su giocatori di buon livello come Petr Michalek, Marek Zmrahl, Radek Mach. Di seguito il programma della partita Budejovic-Trento di Champions League, che sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

BUDEJOVIC-TRENTO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

Loading...

Loading...

17.00 Jihostroj Ceske Budejovice vs Itas Trentino

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Elisa Calabrese