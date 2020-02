Prendono il via quest’oggi i Mondiali 2020 di biathlon. Sulle nevi di Anterselva si farà sul serio e fino a domenica 23 febbraio l’Italia sarà al centro dell’attenzione per la rassegna iridata di questa spettacolare specialità. Una competizione, giova ricordarlo, che assegnerà punti anche per la Coppa del Mondo. Non vi sono dubbi che le attese per la compagine del Bel Paese non manchino già a partire da questa prima giornata, con la staffetta mista. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch sono i prescelti per andare a caccia delle medaglie. Guardando all’album dei ricordi, ci sono motivi per cui sperare anche se sulla carta le selezioni favorite dovrebbero essere altre. La Norvegia parte con i favori del pronostico avendo tra le sue fila Roeiseland, Eckhoff al femminile e i fratelli Boe al maschile. La rivale n.1 per il successo sarà la Francia che con Simon, Braisaz, Fourcade e Fillon Maillet vuol far saltare il banco. In lizza per il podio, sperando che vi sia anche l’Italia, ci saranno anche Germania, Svezia e Russia.

Biathlon in tv oggi, orario staffetta mista Mondiali 2020: programma, streaming, guida Eurosport e RAI

La staffetta mista dei Mondiali di biathlon di Anterselva godrà della copertura televisiva di Eurosport e IN CHIARO di Rai Sport. Per seguire gli eventi in streaming da pc, smarthpone e tablet si potranno usare le varie piattaforme in abbonamento Sky Go (solo Eurosport 1) ed Eurosport Player, oltre che gratuitamente il servizio streaming Rai Play. OA Sport, come sempre, vi offrirà la diretta live testuale della competizione. Di seguito il programma:

13 FEB 2020, ore 14:45: 4×6 km Staffetta mista (W+M)

Diretta tv su RaiSport e Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, biathlonworld.com

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Federico Angiolini