Basket, sorteggio ottavi Champions League 2020: la Dinamo Sassari pesca Burgos, eventuali quarti con Hapoel Gerusalemme o Peristeri

Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio degli ottavi di finale di Basketball Champions League 2019-2020, che, al pari dei successivi quarti, si svolgeranno con una serie al meglio delle due partite su tre, a differenza degli scorsi anni in cui vigeva il sistema di andata e ritorno con differenza canestri.

La Dinamo Sassari, seconda nel Girone A, ha pescato i terzi del Gruppo B, gli spagnoli del San Pablo Burgos, che occupano al momento il nono posto nella classifica di Liga ACB dopo 21 giornate. La squadra allenata da Joan Peñarroya si affida principalmente al contributo dell’ala grande Earl Clark, un passato tra NBA e D-League (oggi G League) prima dell’approdo in Europa, di Augusto Lima, centro brasiliano con diverse esperienze sia in Spagna che altrove (come allo Zalgiris Kaunas), di Ferran Bassas, ventisettenne play arrivato quest’anno da Tenerife, e di Thad McFadden, esperta guardia di passaporto georgiano. C’è un ex del nostro campionato: Bruno Fitipaldo, uruguaiano visto un paio di mesi a Capo d’Orlando nel 2016 e ad Avellino per la stagione 2017-2018.

La serie di ottavi di finale vedrà la Dinamo in campo il 3 o 4 marzo per gara-1 al PalaSerradimigni, il 10 o l’11 marzo per gara-2 in Spagna ed eventualmente il 17 o 18 per l’eventuale gara-3 in Sardegna.

In caso di successo, per la squadra di coach Gianmarco Pozzecco l’avversaria verrebbe dall’incrocio tra gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme e i greci del Peristeri, a 4 km dal centro di Atene. L’Hapoel è recentemente balzato agli onori delle cronache italiane perché vi è approdato Shelvin Mack dopo l’infelice esperienza di Milano, ma conta anche su tre altri ex “italiani”: Trent Lockett, James Feldeine e TaShawn Thomas. Il Peristeri, invece, ha un buon mix tra greci (tra cui spicca Ioannis Agravanis, nazionale) e stranieri, tra cui sono importanti Will Hatcher e l’ex Virtus Bologna Yanick Moreira.

Di seguito il tabellone degli ottavi di finale.

Casademont Saragozza-Lietkabelis

Iberostar Tenerife-Filou Ostenda

ERA Nymburk-Teksut Bandirma

AEK Atene-Telekom Baskets Bonn

Turk Telekom Ankara-Besiktas Istanbul

JDA Digione-Nizhny Novgorod

Hapoel Gerusalemme-Peristeri Atene

Dinamo Sassari-San Pablo Burgos

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo