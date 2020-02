Basket, Qualificazioni Europei 2021: Matteo Tambone sostituisce Andrea Pecchia nei convocati dell’Italia

Sarà Matteo Tambone a prendere il posto di Andrea Pecchia, fermo per una distorsione rimediata in allenamento con la sua Cantù, nella lista dei 16 che coach Meo Sacchetti ruoterà nelle due sfide delle qualificazioni agli Europei 2021 dell’Italia (che, come noto, tali in verità non sono per il nostro Paese) del 20 febbraio contro la Russia e del 23 febbraio in Estonia.

Il play della Openjobmetis Varese, cresciuto nella Virtus Roma, con cui ha debuttato in Serie A nella stagione 2012-2013 disputando la finale scudetto, e poi passato tra Ravenna e Treviglio in A2, non è un nome nuovo in azzurro, avendo giocato nove partite tra il 2016 e il 2018 con la Nazionale sperimentale. Ora per lui il grande salto, premio per una stagione in cui sta ben interpretando il ruolo di cambio di Josh Mayo e nella quale, nelle ultime tre partite, ha fatto registrare bottini da 22, 16 e 8 punti, denotando una gran crescita di condizione che potrebbe non fermarsi qui.

Questa dunque la nuova lista dei convocati per il raduno che comprende i due incontri sopracitati, che comincia lunedì 17:

Nicola Akele (1995, 200, A, Vanoli Cremona)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

Francesco Candussi (1994, 211, C, Tezenis Verona)

Andrea De Nicolao (1991, 185, P, Umana Reyer Venezia)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spagna)

Marco Spissu (1995, 185, P, Banco di Sardegna Sassari)

Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro)

Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)

A disposizione rimangono Luca Campogrande, Leonardo Candi e Raphael Gaspardo, pronti a subentrare in caso di altre evenienze.

Credit: Ciamillo