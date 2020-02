Basket, Champions League 2020: Brindisi vuole chiudere con una vittoria contro Saragozza

Ultimo appuntamento della stagione in Champions League per la Happy Casa Brindisi. La squadra pugliese affronterà in casa gli spagnoli del Saragozza in un match che purtroppo non ha valore per Banks e compagni. Brindisi non ha ormai più nulla da chiedere alla competizione continentale targata FIBA, dato che dopo la sconfitta di settimana scorsa in Ungheria contro lo Szombathely sono è stata eliminata dalla manifestazione.

Nonostante tutto c’è una sfida da giocare e comunque da onorare. Brindisi vorrà certamente chiudere nel miglior modo possibile un’esperienza europea comunque significativa ed importante e soprattutto vuole riscattare il prima possibile il ko in campionato di misura contro l’Olimpia Milano

Saragozza, oltretutto, è un avversario davvero tosto e che punta a fare molta strada anche in campo europeo. Gli aragonesi sono in un grandissimo momento di forma e sono reduci da sei successi consecutivi tra campionato e coppa. Saragozza guida il gruppo D con 9 vittorie e 4 sconfitte e vuole difendere questo primato dall’assalto di Bonn e Dijon.

All’andata era stata una partita bellissima con gli spagnoli che si sono imposti per 96-93 dopo una vera e propria maratona con due supplementari. In quel match ci fu uno strepitoso Tyler Stone, che chiuse con 27 punti e 19 rimbalzi, che comunque non bastarono ai pugliesi.

