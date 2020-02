Badminton, Europei a squadre Lievin 2020: Danimarca favorita in entrambi i tornei

Domani a Lievin, in Francia, scatteranno gli Europei a squadre di badminton, con la fase a gironi prevista fino a giovedì e quella ad eliminazione diretta che si esaurirà domenica con la finali femminile e maschile. Italia al via soltanto nel torneo maschile senza possibilità di raggiungere i quarti (occorre la vittoria del girone eliminatorio).

Nel torneo maschile la Danimarca, detentrice del titolo, è anche la favorita numero uno, anche per via della forza dei suoi singolaristi, mentre tra le rivali la più accreditata è l’Inghilterra, già seconda due anni fa a Kazan, che potrebbe avere anche qualcosa in più nei doppi. Un gradino al di sotto sono Francia e Russia, possibili outsider della competizione, con i transalpini, bronzo in carica, che avranno il vantaggio di giocare in casa.

Il torneo femminile vede anche in questo caso la Danimarca con l’oro da difendere e con tutti i favori del pronostico, praticamente imbattibile con le singoariste, insidiata in questo caso dalla Russia, che presenta una formazione solida ed è la testa di serie numero due, nonché bronzo in carica. Germania e Francia proveranno a sorprendere, ma non sarà facile arrivare in finale, mentre sono tutte da verificare le ambizioni della Spagna.

L’Italia sarà presente soltanto con la squadra maschile e schiererà Gianmarco Bailetti, Enrico Baroni, Fabio Caponio, Giovanni Greco, David Salutt, Kevin Strobl e Giovanni Toti: gli azzurri sono inseriti nel Girone 8 con Bulgaria, Croazia, Israele e Spagna, e sfideranno martedì Israele, mercoledì Bulgaria e Spagna e giovedì la Croazia.

Foto: FIBa