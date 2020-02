Badminton, l’Italia maschile perde 2-3 contro la Bulgaria agli Europei a squadre 2020 di Lievin

Sono proseguiti a Lievin, in Francia, gli Europei a squadre di badminton, con la terza giornata della fase a gironi, che terminerà domani. L’Italia, al via soltanto nel torneo maschile, incappa nella prima sconfitta nel Gruppo 8, perdendo per 2-3 contro la Bulgaria. Oggi pomeriggio gli azzurri sfideranno la Spagna, testa di serie del raggruppamento.

Nel primo singolare Fabio Caponio batte per 21-19 21-11 Daniel Nikolov, ma Dimitar Yanakiev impatta con la vittoria su Enrico Baroni per 21-12 21-9. Nuovo vantaggio azzurro con la vittoria di Giovanni Toti per 21-12 13-21 26-24 su Alex Vlaar, che consegna il 2-1 alla selezione italiana.

I doppi però sorridono alla Bulgaria: Peyo Boichinov e Stilian Makarski superano Gianmarco Bailetti e David Salutt per 21-15 21-14, poi la rimonta bulgara viene completata dal successo nel match decisivo di Alex Vlaar e Dimitar Yanakiev su Giovanni Greco e Kevin Strobl per 21-18 21-13.

TABELLINO

Bulgaria-Italia 3-2

Daniel NIKOLOV-Fabio CAPONIO 19-21 11-21

Dimitar YANAKIEV-Enrico BARONI 21-12 21-9

Alex VLAAR-Giovanni TOTI 12-21 21-13 24-26

Peyo BOICHINOV/Stilian MAKARSKI-Gianmarco BAILETTI/David SALUTT 21-15 21-14

Alex VLAAR/Dimitar YANAKIEV-Giovanni GRECO/Kevin STROBL 21-18 21-13

