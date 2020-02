Badminton, Europei a squadre Lievin 2020: Danimarca e Francia avanzano in entrambi i tabelloni

Va in archivio la quarta giornata degli Europei a squadre di badminton: a Lievin, in Francia, si sono disputati i quarti di finale del tornei maschile e femminile, nei quali la Danimarca e Francia approdano in semifinale, mentre restano in corsa anche Scozia e Germania tra le donne e Paesi Bassi e Russia tra gli uomini.

Queste Nazionali andranno certamente a medaglia: mancando la finale per il terzo posto, verranno assegnate due medaglie di bronzo in ogni tabellone. Due le imprese di giornata: tra le donne la Scozia spazza via con un secco 3-0 la Russia, testa di serie numero 2, mentre tra gli uomini i Paesi Bassi hanno la meglio sull’Inghilterra, numero due del seeding, per 3-2.

Negli altri match femminili la Francia regola la Svezia per 3-1, mentre la Danimarca e la Germania vincono per 3-0 rispettivamente contro Turchia ed Ungheria, e nei restanti incontri maschili la Russia batte per 3-1 la Bulgaria, infine vincono per 3-0 la Francia sull’Ucraina e la Danimarca sulla Germania.

Risultati

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale

Francia [3] – Svezia 3-1

Scozia – Russia [2] 3-0

Danimarca [1] – Turchia [6] 3-0

Ungheria – Germania [4] 0-3

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale

Ucraina – Francia [3] 0-3

Paesi Bassi [6] – Inghilterra [2] 3-2

Danimarca [1] – Germania [5] 3-0

Russia [4] – Bulgaria 3-1

Foto: pagina Facebook Badmiton Europe