ATP Pune 2020: Berankis-Vesely e Duckworth-Gerasimov sono le semifinali del torneo indiano

Si sono conclusi da poco i quarti di finale del torneo ATP 250 di Pune, in India. Si può subito mettere a fuoco un dato particolarmente curioso: il giocatore meglio classificato che entra nelle semifinali è il lituano Ricardas Berankis, attuale numero 73 delle classifiche mondiali.

LA CRONACA DI MARCORA-DUCKWORTH

Berankis batte in rimonta il giapponese Yuichi Sugita, che spreca un vantaggio di 6-4 2-0 in un lungo terzo game del secondo set e alla fine deve soccombere per 4-6 7-6 (4) 6-2 in due ore e 19 minuti. Per il lituano la semifinale sarà contro il ceco Jiri Vesely, vincitore in una complessa partita contro il bielorusso Ilya Ivashka per 2-6 6-1 7-6 (11) al quinto match point e dopo averne annullati due nel corso del tie-break decisivo.

In semifinale ci sarà anche l’australiano James Duckworth, giustiziere del nostro Roberto Marcora. Sfiderà nel penultimo atto il bielorusso Egor Gerasimov, anche lui vincitore dopo esser stato indietro di un set: il sudcoreano Soonwoo Kwon può recriminare per non aver sfruttato le chance di andare a servire per il match nel secondo parziale; il punteggio finale è di 4-6 7-6 (1) 6-4.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse