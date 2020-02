Tennis, ATP New York 2020: Opelka, Edmund, Thompson e Jung vincono e volano ai quarti di finale

Si sono appena conclusi i match degli ottavi di finale del torneo ATP di New York. Il tennista di casa Reilly Opelka ha vinto senza troppi problemi la sfida contro il giapponese Yoshihito Nishioka con un doppio 6-4, decisivo in entrambi i set il break conquistato al decimo game. Nel prossimo turno il numero 40 del ranking affronterà il tennista di Cina Taipei Jason Jung. Quest’ultimo (numero 131 del mondo) ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (n.59) con un netto 6-4 6-4.

Kyle Edmund ha vinto senza troppi problemi il match contro il tedesco Dominik Koepfer, al quale ha rifilato un secco 6-2 6-4. Il tennista numero 62 del mondo nel primo set ha piazzato i break determinanti nel sesto e nell’ottavo game. Nel secondo parziale il semifinalista degli Australian Open 2018 è stato capace di strappare il servizio per altre due volte all’avversario ottenendo la qualificazione ai quarti, dove affronterà il sudcoreano Soonwoo Kwon, capace di eliminare il canadese Milos Raonic.

Nell’ultimo match di giornata lo statunitense numero uno del seeding John Isner è stato sconfitto col punteggio di 7-6 (2) 6-7 (3) 6-3 dall’australiano Jordan Thompson. Il numero 63 del ranking affronterà ai quarti Andreas Seppi in una sfida che si preannuncia molto equilibrata anche perché l’azzurro ha dimostrato di essere in grande forma in questo periodo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Loading...

Loading...

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo