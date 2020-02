ATP Cordoba 2020: Marco Cecchinato eliminato al primo turno dall’argentino Juan Londero

Si interrompe al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel torneo Atp di Cordoba. Il 27enne nativo di Parlemo ha perso in due set (6-2 7-5) contro il tennista di casa Juan Londero. Una gara che alla vigilia sembrava alla portata dell’azzurro che, però, non è riuscito ad essere incisivo con il servizio lasciando spazio alla grinta dell’avversario che ha preso il sopravvento, spinto anche dal grande tifo degli spettatori presenti.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo set che inizia subito male per Cecchinato che perde il ritmo dal servizio e concede il break Londero nel terzo game (1-2). Nel gioco successivo il 26enne argentino è bravo a difendersi e a portare a casa il punto ai vantaggi. Il momento decisivo del parziale arriva nel settimo game quando il sudamericano riesce nuovamente a strappare il servizio. Il tennista di casa, quindi, conquista il primo set con un netto 6-2.

Il secondo set scivola via senza troppi sussulti. Londero nel secondo game è costretto a rifugiarsi ai vantaggi per difendere il servizio. Cecchinato trova una buona continuità con la prima e manda in crisi il tennista di casa con un dritto solido. La svolta arriva nell’undicesimo game quando l’azzurro è costretto a fronteggiare un passaggio a vuoto dal servizio concedendo un break e spalancando al numero 50 del ranking le porte degli ottavi di finale.

Foto: Lapresse