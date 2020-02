ATP Cordoba 2020: Federico Gaio sconfitto nelle qualificazioni da Facundo Bagnis

Niente da fare per Federico Gaio, che viene sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Cordoba 2020 e fallisce l’accesso al tabellone principale della rassegna argentina. Sui campi in terra rossa della città sudamericana, il ventisettenne di Faenza si arrende con il punteggio di 4-6 2-6 al padrone di casa Facundo Bagnis.

Il primo set scorre via sul filo dell’equilibrio: si procede senza scossoni fino al settimo game, quando Gaio si ritrova sullo 0-40 al servizio ma è abile ad annullare le tre palle break e a tenere il turno di battuta. Sfortunatamente lo stesso non accade durante il nono gioco, nel quale Bagnis riesce a piazzare il break decisivo, per poi chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-4. Nel secondo set la parità dura fino al quinto game, nel quale l’argentino strappa il servizio all’azzurro: da lì Bagnis dà il via a una striscia vincente di cinque giochi che lo conducono fino al 6-2 finale.

