ATP Indian Wells 2024: Federico Gaio sconfitto nettamente da Rodionov nelle qualificazioni

Si ferma subito il cammino di Federico Gaio nelle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro è stato nettamente sconfitto dall’austriaco Jurij Rodionov, numero 96 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-1 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco.

Una partita nella quale ha dominato l’austriaco, che ha chiuso con 18 vincenti e il 79% di punti vinti quando ha servito la prima. Dall’altra parte Gaio ha commesso tre doppi falli, ma soprattutto ha vinto solo il 53% dei punti con la prima.

Match a senso unico fin dall’inizio, con il break di Rodionov nel secondo gioco e con l’austriaco che si è portato prima sul 3-0 e poi sul 4-1, con Gaio che ha mancato una palla del controbreak nel quinto game. Purtroppo l’azzurro perde nuovamente la battuta nel game successivo e di conseguenza il set per 6-1.

Il copione della partita non cambia nel secondo set. Break da parte di Rodionov nel terzo e poi anche nel quinto game, con l’austriaco che scappa via. Gaio non riesce assolutamente a reagire e perde il set per 6-2.