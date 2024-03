ATP Indian Wells, tre italiani al via delle qualificazioni: Luca Nardi poco fortunato negli incroci

Inizierà oggi l’avventura dei tennisti inseriti nel tabellone di qualificazione del Masters 1000 di Indian Wells. Ci gioca l’approdo al main draw e la qualità dei giocatori presenti è decisamente alta. In casa Italia, considerate le assenze di Matteo Berrettini, che giocherà a Phoenix prima di Miami, e di Giulio Zeppieri (infortunato), sono tre che cercheranno di conquistare un posto al sole.

Si tratta di Luca Nardi, Andrea Vavassori e di Federico Gaio. Nardi non è stato molto fortunato negli incroci del tabellone cadetto. Il ragazzo allenato da Giorgio Galimberti affronterà, infatti, il francese Terence Atmane che in questo 2024 è rientrato spesso nel main draw dei tornei principali. Basti pensare agli Australian Open e alla sfida giocata contro il russo Daniil Medvedev. Un confronto nel quale il transalpino riuscì a strappare un set anche all’attuale n.4 del mondo, prima di doversi ritirare nel quarto parziale per problemi di crampi.

Qualora il pesarese riuscisse a piegare la resistenza di Atmane, si ritroverebbe il vincente della sfida tra il belga David Goffin e l’americano Maxime Cressy. Di conseguenza, sarà complicato per il nostro portacolori il percorso che lo attende.

Per quanto riguarda Vavassori, che giocherà ovviamente il 1000 anche in doppio con Simone Bolelli, la prima sfida contro il bosniaco Damir Dzumhur dovrebbe essere alla sua portata, mentre l’eventuale match contro il francese Quentin Halys potrebbe riservare non poche difficoltà. Per quanto riguarda Gaio, la partita contro l’austriaco Rodionov vede quest’ultimo favorito, ma si spera che il rovescio a una mano dell’azzurro saprà fare breccia.

Di seguito il tabellone:

TABELLONE QUALIFICAZIONI ATP INDIAN WELLS 2024

(1) Seyboth Wild, Thiago BRA vs Walton, Adam AUS

Polmans, Marc AUS vs (20) Broady, Liam GBR

(2) Hijikata, Rinky AUS vs (WC) Pouille, Lucas FRA

Zhukayev, Beibit KAZ vs (22) Mayot, Harold FRA

(3) Nishioka, Yoshihito JPN vs Shang, Juncheng CHN

Bagnis, Facundo ARG vs (18) Mmoh, Michael USA

(4) Gaston, Hugo FRA vs Kudla, Denis USA

(WC) Johnson, Steve USA vs (24) Nava, Emilio USA

(5) Cazaux, Arthur FRA vs Hassan, Benjamin GER

Mochizuki, Shintaro JPN vs (16) Schwartzman, Diego ARG

(6) Rodionov, Jurij AUT vs Gaio, Federico ITA

Moreno De Alboran, Nicolas USA vs (21) Meligeni Alves, Felipe BRA

(7) Marterer, Maximilian GER vs Klein, Lukas SVK

Svajda, Zachary USA vs (17) Ajdukovic, Duje CRO

(8) Nagal, Sumit IND vs (WC) Dostanic, Stefan USA

(PR) Kwon, Soonwoo KOR vs (19) Watanuki, Yosuke JPN

(9) Lestienne, Constant FRA vs Ymer, Elias SWE

(WC) Woestendick, Cooper USA vs (14) Kopriva, Vit CZE

(10) Halys, Quentin FRA vs (WC) Quinn, Ethan USA

Dzumhur, Damir BIH vs (23) Vavassori, Andrea ITA

(11) Nardi, Luca ITA vs Atmane, Terence FRA

Cressy, Maxime USA vs (13) Goffin, David BEL

(12) Paire, Benoit FRA vs Molcan, Alex SVK

Grenier, Hugo FRA vs (15) Medjedovic, Hamad SRB