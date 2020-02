Atletica, World Indoor Tour: Duplantis cerca un nuovo record del mondo a Lievin, ci sono Jacobs e Fofana

Armand Duplantis sarà la stella indiscussa della sesta tappa del World Indoor Tour, il circuito internazionale di meeting al coperto che sarà protagonista domani sera a Lievin (Francia). Lo svedese ha firmato il Record del Mondo di salto con l’asta per due volte consecutive, sabato pomeriggio ha timbrato 6.18 metri a Glasgow e in terra transalpina proverà a ritoccare ulteriormente il suo primato: il 20enne sfiderà lo statunitense Sam Kendricks (oro iridato) e il brasiliano Thiago Braz (oro olimpico), lo scandinavo vuole volare ancora in cielo ed entrare sempre di più nel mito. Da tenere in forte considerazione anche il mezzofondo con le stelle etiopi Samuel Tefera sui 1500 metri e Selemon Barega sui 3000 metri, imperdibile la sfida tra le statunitensi Nia Ali e Christina Clemons sugli ostacoli, ci sarà da divertirsi nel salto triplo maschile (Hugues Fabrice Zango è già atterrato a 17.77 in stagione) e nel salto in lungo femminile con la fuoriclasse ucraina Maryna Bekh-Romanchuk.

Tantissimi italiani ai blocchi di partenza. Lo sprinter Marcell Jacobs sarà impegnato sui 60 metri dove cercherà di migliorare il 6.70 di pochi giorni fa e dove è chiamato alla sfida contro i fortissimi statunitensi Ronnie Baker e Mike Rodgers oltre che col giamaicano Nesta Carter. Impegnato anche Hassane Fofana sui 60 metri ostacoli contro il francese Pascal Martinot-Lagarde e lo spagnolo Orlando Ortega per ritoccare il 7.73 di Torun mentre Sonia Malavisi si cimenterà nuovamente nel salto con l’asta dopo il 4.10 di Fermo in una gara caratterizzata dalla presenza delle big Sandi Morris e Yarisley Silva.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse