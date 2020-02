Atletica, gli italiani in gara nel weekend: c’è Bogliolo a Torun, spazio ai Campionati Juniores con Iapichino

La stagione al coperto dell’atletica leggera è ormai entrata nel vivo anche se la cancellazione dei Mondiali Indoor a causa del coronavirus ha indubbiamente fatto perdere spessore alle gare in sala, presenti nel calendario fino a inizio marzo. Indubbiamente gli atleti hanno dovuto rivedere le proprie tabelle di marcia e ora il mirino è puntato direttamente sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 senza la rassegna iridata in Cina che avrebbe dato un peso ben diverso a questo inverno. Tanti italiani si sono messi in luce in queste settimane, tra tutti Leonardo Fabbri con due cannonate da 21.32 e 21.11 nel getto del peso ma molti azzurri osserveranno un turno di riposo durante questo weekend per poi magari puntare su qualche appuntamento nel corso della prossima settimana, senza dimenticare che ci si sta avvicinando agli Assoluti del 22-23 febbraio.

Luminosa Bogliolo sarà in gara sui 60 metri ostacoli in occasione della quarta tappa del World Indoor Tour che andrà in scena sabato 8 febbraio a Torun (Polonia): la ligure, capace di correre 8.02 settimana scorsa a Karlsruhe, insegue un nuovo miglioramento e punta ad avvicinarsi al record nazionale di Veronica Borsi. Sarà proprio l’ostacolista la nostra atleta di punta in questo weekend caratterizzato anche dai Campionati Italiani Juniores dove la grande stella sarà Larissa Iapichino: la figlia di Fiona May sarà impegnata nel lungo dove è Campionessa Europa Under 20, la 17enne promette buone cose dopo essersi cimentata a Kalrsuhe. Ad Ancona saranno da tenere in considerazione anche il pesista Carmelo Musci (20.25), l’altista Idea Pieroni (1.87) e le velociste Dalia Kaddari e Chiara Gherardi.

Foto: FIDAL/Colombo