Atalanta-Valencia in tv oggi: orario, programma, streaming, formazioni

Oggi mercoledì 19 febbraio (ore 21.00) si gioca Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio. La Dea torna in campo allo Stadio San Siro di Milano e vuole continuare a sognare nella massima competizione continentale, gli orobici hanno strappato una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta in maniera rocambolesca e ora vogliono proseguire la loro avventura nel torneo. L’Atalanta occupa il quarto posto nella classifica di Serie A, è reduce dalla vittoria contro la Roma e sta attraversando un buon momento di forma: la speranza è quella di strappare un buon risultato al Meazza per inseguire la qualificazione ai quarti di finale.

L’avversario è particolarmente quotato e ostico ma sembra essere alla portata della compagine italiana, ha pareggiato contro l’Atletico Madrid nell’ultimo incontro della Liga dove occupa il settimo posto. Gasperini dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Ilicic e Zapata in attacco supportati da Gomez, centrocampo a quattro con Hateboer e Gosens sulle fasce, Freuler e de Roon al centro mentre in difesa dovrebbero giocare Toloi, Palomino, Djimsiti davanti a Gollini. Il Valencia può contare su due attaccanti di razza come Gameiro e Maxi Gomez in un 4-4-2 molto ordinato.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di finale della Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ATALANTA-VALENCIA, CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

21.00 Atalanta-Valencia

ATALANTA-VALENCIA, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VALENCIA, CHAMPIONS LEAGUE:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gómez; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.

Valencia (4-4-2): Doménech; Wass, Mangala, Gabriel Paulista, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, C.Soler; Gameiro, Maxi Gómez. All.: Celades.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse