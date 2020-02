Udinese-Verona in tv, orario e streaming: data, programma, probabili formazioni

Domenica 16 febbraio andrà in scena il match tra Udinese-Verona sfida valevole per la 24ma giornata di Serie A. Un lunch match molto interessante tra due squadre che hanno mostrato una buonissima organizzazione di gioco. I friulani attualmente occupano il 15° posto in graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Genoa terzultimo mentre i ragazzi di Juric sono la grande sorpresa di questo campionato vista la sesta piazza in graduatoria.

Per quanto concerne le probabili formazioni Gotti dovrebbe scegliere il 3-5-2 con la coppia d’attacco composta da Okaka e Lasagna. In mediana in bianconeri si affideranno a Fofana, Jajalo e De Paul. Emergenza in attacco per Juric che schiererà i suoi con il 3-4-2-1 con Zaccagni e Pessina sulla tre quarti alle spalle di Borini.

Di seguito il programma completo e le probabili formazioni del match Udinese-Verona. Il match sarà visibile in diretta straming esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROGRAMMA UDINESE-VERONA: ORARIO, STREAMING E PROBABILI FORMAZIONI

Domenica 16 febbraio 2020

Ore 12.30 Udinese-Verona

Diretta streaming DAZN

Le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore: Juric.

Foto: Lapresse