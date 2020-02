America’s Cup 2021: calendario, date e programma. Il regolamento delle regate

Trovato l’accordo sulle intensità del vento minime e massime, si conoscono finalmente le date della Prada Cup e dell’America’s Cup 2021 di vela: ad Auckland, in Nuova Zelanda, il prossimo anno si gareggerà soltanto se ci saranno almeno 6.5 nodi e non più di 23, che scenderanno a 21 per la Prada Cup.

L’America’s Cup scatterà il 6 marzo e terminerà non oltre il 15, ed il trofeo verrà assegnato al meglio delle 13 regate (se ne disputeranno due al giorno), dunque per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione occorrerà vincerne 7. Si inizierà a duellare quando in Italia saranno le 4 del mattino.

Diverso il discorso per la Prada Cup, la cui formula verrà limata entro il 30 giugno: sono in programma quattro round robin, che avranno inizio il 15 gennaio, mentre la finale, che designerà la sfidante di Team New Zealand, sarà in programma tra il 13 ed il 22 febbraio (Fonte: La Gazzetta dello Sport).

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Christopher Halloran / Shutterstock.com