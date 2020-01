Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio e Chieri vincono in trasferta. Nessun problema per Novara e Scandicci

Si sono appena conclusi i match della 16esima giornata di Serie A1 di volley femminile. Busto Arsizio ha vinto in trasferta con un perentorio 3-0 sul campo di Brescia (25-19 25-19 25-20). Grandissima protagonista del match è stata la schiacciatrice belga Britt Herbots capace di mettere a referto ben 18 punti. Alessia Gennari e compagne non hanno avuto troppi problemi a conquistare la vittoria che rafforza il secondo posto in graduatoria.

Anche Chieri è stata capace di vincere in trasferta sul campo di Caserta con un nettissimo 3-0 (25-16 25-17 25-10). Una partita a senso unico nella quale spicca la prestazione di Stephanie Enright che ha realizzato 12 punti. Sugli scudi anche Elena Perinelli, autrice di 11 punti, che ha condotto alla vittoria le piemontesi dopo tre sconfitte consecutive.

Impegno decisamente agevole anche per Novara che ha letteralmente asfaltato Filottrano con il punteggio di 3-0 (25-21 25-17 25-13). Jovana Brakocevic (14 punti) ed Elitsa Vasileva (11 punti) hanno consentito alle piemontesi di ottenere la vittoria che rafforza la terza posizione in classifica alle spalle di Conegliano e Busto Arsizio.

Comoda vittoria anche per Scandicci che ha superato 3-0 (25-16 25-23 25-13) Bergamo. Le lombarde rappresentavano sulla carta un avversario decisamente ostico che, però, Samantha Bricio e compagne hanno superato agevolmente. Top scorer della serata la polacca Stysiak Magdalena che ha messo a referto ben 17 punti.

Spettacolo e colpi di scena nella vittoria esterna di Firenze sul campo di Perugia per 3-1(19-25 25-19 25-23 25-17). Le toscane sono state letteralmente trascinate dall’olandese Nika Daalderop autrice di 26 punti. Merita i complimenti, in casa delle umbre, Rosamaria Montibeller alla quale non sono bastati 30 punti per evitare la sconfitta.

E’ stato necessario il tie-break a Cuneo per vincere la sfida in trasferta sul parquet di Monza (28-26 22-25 25-19 15-11). Un match ad alta intensità con tante giocate di livello. Assoluta protagonista l’opposta belga Lise Van Hecke che è stata la top scorer del match con 23 punti. Alle padrone di casa non è bastata la super prestazione dell’olandese Floortje Meijners con 22 punti.

