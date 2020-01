Volley femminile, Scandicci scatenata in Champions League: espugnata Kaliningrad, quarti di finale a un passo

Scandicci non si ferma più nella Champions League 2020 di volley femminile, sconfigge la Lokomotiv Kaliningrad a domicilio per 3-2 (25-17; 23-25; 25-21; 16-25; 15-12) e infila così la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale per importanza. Le ragazze di coach Luca Cristofani stanno faticando tantissimo in campionato (occupano il quarto posto, domenica hanno perso al tie-break sul campo di Cuneo) ma in Europa si stanno rivelando davvero imbattibili e si confermano in testa alla Pool B: il successo odierno mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale a cui accedono le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate.

Si tratta di un’affermazione di cuore da parte della Savino Del Bene che ha saputo rimontare dal 10-6 nel tie-break davanti ai 5300 spettatori della Yantarny Arena che già pregustavano il successo e che invece hanno dovuto masticare un boccone amaro. La compagine russa allenata da Andrei Voronkov era riuscita a garantirsi la possibilità di giocare il parziale decisivo dopo aver rimontato da 1-2 ma non è bastato per fare festa. A trascinare Scandicci è stata lo strepitoso opposto Magdalena Stysiak (28 punti, 54% in attacco, 5 aces), eccellente prestazione delle schiacciatrici Samantha Bricio (17) ed Elena Pietrini (12), doppia cifra anche per la centrale Marina Lubian (10) affiancata da Jovana Stevanovic (8, 4 muri), ottima regia di Ofelia Malinov. Dall’altra parte della rete si sono distinte Valeriya Zaytsev (18) e Ana Cleger (17).

CLASSIFICA POOL B: Scandicci 4 vittorie (10 punti), VakifBank Istanbul 2 vittorie (6 punti)*, Lokomotiv Kaliningrad 1 vittoria (5 punti), Nova Branik Maribor 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno.

Foto LPS/Lisa Guglielmi