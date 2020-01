VIDEO NBA 2020: il ricordo di Kobe Bryant prima di Clippers-Sacramento

La morte di Kobe Bryant ha sconvolto tutto il mondo del basket e ovviamente quello della NBA. Su ogni campo c’è stato un ricordo per il “Black Mamba”, ma sicuramente (in attesa di quello dei Lakers) uno dei più toccanti è stato quello prima del match tra Los Angeles Clippers e Sacramento Kings. Era la prima partita allo Staples Center, la casa di Kobe da giocatore, da quando è giunta la notizia della morte e i Clippers hanno dedicato un momento veramente molto toccante a Bryant, a sua figlia Gianna e a tutte le persone coinvolte in quel terribile incidente di domenica.

VIDEO RICORDO KOBE BRYANT PRIMA DI CLIPPERS-SACRAMENTO

Foto LaPresse