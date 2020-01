VIDEO MotoGP, Uccio sul mancato rinnovo di Rossi in Yamaha: “Decisione presa di comune accordo”

Nel corso della presentazione ufficiale dello Sky Racing Team VR46, andata in scena nel ranch di Tavullia, c’è stato modo di scoprire nuovi dettagli sulla trattativa che ha portato Yamaha alla decisione di non rinnovare il contratto di Valentino Rossi anche per il 2021 nel team ufficiale. Ci ha pensato Alessio Uccio Salucci, storico amico del Dottore e direttore sportivo della VR46 Riders Academy, a svelare i retroscena di una decisione presa “di comune accordo”. Di seguito il VIDEO con l’intervista rilasciata da Uccio ai microfoni di Sky sul mancato rinnovo di Rossi con la Yamaha ufficiale:

VIDEO INTERVISTA UCCIO SU MANCATO RINNOVO YAMAHA-ROSSI:





Foto: Lapresse