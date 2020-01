VIDEO Fernando Gaviria si prende la seconda tappa ed è il nuovo leader della Vuelta a San Juan 2020. Marco Benfatto 3°

Fernando Gaviria si prende tappa e maglia di leader in occasione della seconda tappa della Vuelta San Juan 2020. Il colombiano della UAE-Team Emirates infatti, è stato il più veloce sul traguardo di Pocito al termine di una lunghissima volata affrontata senza alcun tipo di aiuto da parte dei suoi compagni rimasti indietro. Secondo posto per l’argentino Nicolas Javier Naranjo (Agrupacion Virgen de Fatima) e terzo per il padovano della Bardiani-CSF-Faizanè Marco Benfatto. Quinto Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), soltanto decimo Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). Di seguito gli highlights:

VIDEO Fernando Gaviria si prende la seconda tappa ed è il nuovo leader della Vuelta a San Juan 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse