VIDEO Caleb Ewan vince la quarta tappa del Tour Down Under. Dainese 5°, Elia Viviani non partecipa allo sprint

Caleb Ewan ha vinto la quarta tappa del Tour Down Under 2020, 153 km da Norwood a Murray Bridge. L’australiano si è imposto di fronte al proprio pubblico e ha così infilato il 41° successo della sua carriera imponendosi in un bello sprint lanciato dagli uomini della Lotto Soudal che hanno battuto la Deceuninck Quick-Step. Da segnalare il quinto posto di Alberto Dainese (Sunweb) mentre Elia Viviani non ha preso parte alla volata a causa degli acciacchi derivanti dalla caduta dell’altro giorno. Di seguito il VIDEO della volata di Caleb Ewan, vincitore della quarta tappa al Tour Down Under.

VIDEO TOUR DOWN UNDER, CALEB EWAN VINCE LA QUARTA TAPPA:

Foto: Lapresse