VIDEO Australian Open 2020, Novak Djokovic: “Questo è il mio campo preferito”

Il numero due del tabellone, il serbo Novak Djokovic, ha battuto il canadese Milos Raonic, numero 32, nei quarti di finale del singolare maschile degli Australian Open di tennis. Dopo la gara Novak Djokovic si è fermato per la rituale conferenza stampa nella quale ha dichiarato: “Questo è il mio campo preferito. Il mio servizio in quest’inizio di 2020 è stato perfetto: quando metto in campo un’ottima percentuale di prime sono agevolato perché ho più fiducia e riesco a giocare a livelli più alti. Ci ho lavorato tanto e ora sono molto soddisfatto“.

Foto: LaPresse