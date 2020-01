VIDEO Alena Kostornaia al comando dopo lo short agli Europei di Graz. Riviviamo la prova

Alena Kostornaia si è imposta nello short program individuale femminile ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento a Graz, in Austria. L’atleta allenata da Eteri Tutberidze, sulla falsa riga di quanto successo in occasioni delle Finali Grand Prix di Torino, ha guadagnato un buon margine sulle inseguitrici, snocciolando un triplo axel (leggermente inferiore sotto il profilo qualitativo rispetto al solito), un triplo lutz di rara bellezza e un’ottima combinazione triplo flip/triplo toeloop.

Riviviamo la performance della fuoriclasse russa, valutata dalla giuria 84.92 punti (48.90, 36.02).

IL VIDEO DELLO SHORT PROGRAM DI ALENA KOSTORNAIA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Valerio Origo