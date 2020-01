Vela, Coppa del Mondo Miami 2020: vento capriccioso e programma ridotto

Il quarto giorno il vento ha fatto i capricci ed il programma delle Hempel World Series 2020 di Miami ha subito uno stop. Vento ballerino e piovaschi hanno condizionato la giornata che si è conclusa senza regate per le classi più interessanti per i velisti azzurri. I 470 hanno provato e riprovato, ma alla fine sono tornati a terra con un nulla di fatto ed oggi proveranno a disputare tre regate prima della Medal Race in programma domani.

Un programma che sicuramente aumenta le difficoltà di entrare tra i primi dieci degli equipaggi maschili italiani. Giacomo Ferrrai e Giulio Calabrò sono quattordicesimi a quattordici punti dalla decima posizione, Matteo Capurro e Matteo Puppo sono sedicesimi a ventuno. La Medal Race, insomma, non è proprio alla portata. Sul fronte opposto, quello femminile, sono tranquille Elena Berta e Bianca Caruso, con la loro quarta posizione, e anche Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini, al settimo posto, sono abbastanza fiduciose. Lo stesso vale per la giovane Matilda Talluri, terza nel Laser Radial.

L’unico velista azzurro impegnato nella quarta giornata di regata è stato Edoardo Libri nei Laser, il quale ha ottenuto un ottimo sesto posto, ma la Medal Race è oramai troppo lontana. L’argentino Guaragna Gigonat, con il terzo posto nell’unica regata conclusa, ha rafforzato il suo primato. Due vittorie per il finnista americano Caleb Paine, che ha oramai un vantaggio di quattordici punti sul connazionale Luke Muller, con cui si gioca la qualificazione olimpica. Una sola regata contro le tre in programma per le tavole. In campo maschile rafforza il primato lo statunitense Pedro Pasqual con una vittoria, mentre campo femminile la messicana Vega de Lille ha difeso il vertice della classifica arrivando seconda dietro alla giapponese Komine, che la segue in classifica.

Stefano Vegliani

Foto: Sailing Energy