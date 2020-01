Tour Down Under 2020: i giovani italiani al loro debutto. Le chance di Samuele Battistella e Alberto Dainese

Si avvicina il primo giorno di scuola per i neo professionisti italiani Samuele Battistella e Alberto Dainese, che domani, martedì 21 gennaio, cominceranno la loro carriera tra i big del ciclismo internazionale facendo il loro debutto al Tour Down Under 2020. Battistella, nonché il campione del mondo in carica tra gli Under 23, scenderà in strada con i colori della NTT Pro Cycling, Dainese, il campione europeo Under 23, con la divisa del Team Sunweb. A livello di caratteristiche sono abbastanza simili, soprattutto in volata, anche se l’iridato riesce a difendersi bene anche su tratti più complicati, più mossi; mentre il secondo è un velocista puro.

Entrambi sono due ragazzi da cui il mondo del professionismo si aspetta veramente tanto, dati i titoli che detengono. Sono le due grandi promesse del panorama azzurro per il futuro che verrà tra volate per Dainese, classiche o brevi corse a tappe per Battistella. Nessuno dei due avrà ambizioni di classifica al Tour Down Under, ma il campione continentale avrà grandi chance negli sprint, occasioni che non potrà farsi scappare dopo aver dimostrato una grandissima condizione fisica già alla Schwalbe Classic andata in scena ieri, e dove ha chiuso al sesto posto nello sprint vinto da Caleb Ewan davanti ad Elia Viviani.

Ci saranno anche delle buone opportunità per l’iridato date le frazioni presenti: mosse e senza grandi pendenze; e come testimoniano i vincitori delle scorse edizioni, non è da escludere qualche bel piazzamento di tappa. Ci sarà tempo anche per i primi confronti con i big del gruppo delle classifiche generali che terranno d’occhio questo astro nascente del panorama internazionale, e da cui si attendono molto data la sua completezza di caratteristiche. Non ci resta altro che aspettarli al nastro di partenza e guardarli, analizzarli giorno dopo giorno nella loro crescita, maturità e voglia di dimostrare il massimo, di onorare quelle due maglie che indossano.

