Tour Down Under 2020: Caleb Ewan fa doppietta, Bennett battuto in volata. Quinto Dainese

Arriva la prima doppietta in questa edizione 2020 del Tour Down Under. Il padrone di casa Caleb Ewan non lascia scampo agli avversari in volata: l’australiano domina allo sprint e coglie il secondo successo di tappa trionfando nella quarta frazione, da Norwood a Murray Bridge, di 152.8 chilometri. Si tratta del 41° successo in carriera per il folletto della Lotto Soudal, il nono nella corsa World Tour di casa. Nessun problema in chiave classifica generale per Richie Porte, che resta leader.

Fuga di giornata che oggi è partita con qualche chilometro di ritardo: gruppo compatto fino agli sprint intermedi, dove Daryl Impey è andato a prendersi qualche secondo di abbuono. Poi spazio a cinque attaccanti: Joey Rosskopf (CCC), James Piccoli (Israel Start-Up Nation), i due Movistar Sergio Samitier e Jorge Arcas, e Laurens De Vreese (Astana). Plotone che ha gestito la situazione, limitando il gap e andando a raggiungere i fuggitivi ad una ventina di chilometri dall’arrivo.

Tutto pronto per la volata: organizza al meglio il proprio treno la Deceuninck Quick-Step, come di consueto, per Sam Bennett, ma Caleb Ewan prende la ruota del campione irlandese, lo anticipa e lo batte. Jasper Philipsen (UAE Emirates) è terzo davanti ad André Greipel (Israel) e all’ottimo azzurro Alberto Dainese (Sunweb), quinto. Settimo è Giacomo Nizzolo, mentre ha preferito non disputare la volata, visti gli acciacchi, Elia Viviani.

Foto: Valerio Origo