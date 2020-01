Tennistavolo, l’Italia maschile batte 3-1 la Malesia nei trentaduesimi del Preolimpico 2020 di Gondomar

L’Italia maschile inizia al meglio il Preolimpico di tennistavolo di Gondomar, in Portogallo, che oggi ha visto gli azzurri impegnati nei trentaduesimi di finale. L’Italia ha affrontato e battuto la Malesia in rimonta per 3-1: dopo che Leonardo Mutti e Niagol Stoyanov erano stati sconfitti in doppio per 1-3 da Javen Choong e Wong Qi Shen, Mihai Bobocica ha portato due punti alla causa azzurra sconfiggendo nel primo singolare per 3-0 Mohamed Ashraf Haiqal e nel terzo, sempre per 3-0, Javen Choong. In mezzo, nel secondo singolare successo di Niagol Stoyanov su Wong Qi Shen per 3-0. A punteggio acquisito non è stato disputato il quarto singolare e dunque non è sceso in campo per l’Italia Daniele Pinto. Nei sedicesimi l’Italia affronterà domani il Belgio.

Torneo maschile di qualificazione olimpica – Trentaduesimi

Italia-Malesia 3-1

Leonardo Mutti / Niagol Stoyanov – Javen Choong / Wong Qi Shen 1-3 (4-11, 11-3, 9-11, 10-12)

Mihai Bobocica – Mohamed Ashraf Haiqal 3-0 (11-6, 11-6, 11-7 )

Niagol Stoyanov – Wong Qi Shen 3-0 (11-1, 11-3, 11-6)

Mihai Bobocica – Javen Choong 3-0 (11-9, 11-2, 11-6)

quarto singolare non disputato a punteggio acquisito

Foto: FITET