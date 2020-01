Super Bowl 2020: tutti gli ospiti e i cantanti. Shakira e Jennifer Lopez cantano al concerto di metà partita!

Il Super Bowl 2020 si giocherà domenica 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA), i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs si affronteranno nella finale della NFL 2020. Il massimo campionato statunitense giunge all’epilogo con il grande evento per eccellenza, una partita che non è soltanto sport ma che rappresenta un vero e proprio show: giro d’affari miliardario, interesse in tutto il mondo, lancio dei nuovi spot pubblicitari, tante stelle presenti e musica.

Un vero e proprio spettacolo seguito da 130 milioni di statunitensi e venduto in tutto il Pianeta con un giro d’affari davvero impressionante. Le cifre che girano attorno a questo evento sono semplicemente sbalorditive e non poteva mancare il tradizionale Halftime Show: durante l’intervallo, infatti, andrà in scena uno spettacolo musicale che da molti è considerato uno dei punti di forza della kermesse.

Il concerto sarà tenuto da Jennifer Lopez e Shakira: le due cantanti latino-americane sono state ingaggiate dagli organizzatori (ricordiamo che non è previsto un compenso per queste prestazioni), si preannuncia dunque una performance davvero stellare tenute da due stelle conosciute in tutto il mondo. L’Inno Nazionale che precede l’incontro sarà invece cantato da Demi Lovato, ormai tornata a tutti gli effetti in scena dopo l’overdose di qualche mese fa. Sugli spalti saranno poi presenti tantissime altre star che seguiranno la partita e che saranno sotto i riflettori in una serata di grande glamour.

Loading...

Loading...

SUPER BOWL 2020, CHI CANTA L’INNO AMERICANO?

L’Inno Nazionale che precede l’incontro sarà cantato da Demi Lovato.

SUPER BOWL 2020, CHI CANTA AL CONCERTO DI METÀ PARTITA. HALF TIME SHOW

Il concerto di metà partita sarà tenuto da Shakira e Jennifer Lopez.

SUPER BOWL 2020: QUANDO E DOVE SI GIOCA, DATA E PROGRAMMA

Il Super Bowl 2020 si giocherà domenica 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA). Si affronteranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio (ora italiana, a Miami sono indietro sei ore rispetto a noi).

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO:

00.30 Super Bowl 2020, San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs

COME VEDERE IL SUPER BOWL 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Canale 20.

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL SUPER BOWL 2020

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse