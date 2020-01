Super Bowl 2020 in tv: c’è la diretta gratis e in chiaro su Canale20! Orario, programma e streaming

È uno degli eventi, come di consueto, più attesi dell’anno: appuntamento domenica all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA) per il Super Bowl 2020, l’edizione LIV. Ad affrontarsi i San Francisco 49ers che se la vedranno contro i Kansas City Chiefs. Andiamo a scoprire come seguire in TV la sfida: c’è anche la diretta gratis in chiaro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Super Bowl LIV, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20 e in diretta streaming su DAZN. Gli orari sono italiani, a Miami sono sei ore indietro rispetto a noi.

SUPER BOWL 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO:

00.30 Super Bowl 2020, San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs

COME VEDERE IL SUPER BOWL 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre, canale 151 su satellite Sky)

Foto: Jillian Cain Photography / Shutterstock.com