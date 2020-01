Strasburgo-Dinamo Sassari in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020

Con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, la Dinamo Sassari vola in Francia per un altro scopo: battere Strasburgo e mantenere il primato (per differenza canestri) contro il Turk Telekom Ankara, nel frattempo impegnato a Ostenda.

Della squadra allenata da Vincent Collet, il coach della Nazionale francese terza ai Mondiali, fanno parte l’ex Veroli e Brindisi Scottie Reynolds, l’ex Capo d’Orlando Damien Inglis, l’ex Avellino e Varese Thomas Scrubb, l’ex Virtus Roma Alì Traoré e l’ex Cremona Gabe York. Strasburgo è alla disperata ricerca di una vittoria che ne aumenti le chance di qualificazione, al momento piuttosto basse dato il record di 4-7 e il sesto posto a due vittorie dal quarto di Ostenda. Sassari ha cambiato in parte volto negli ultimi giorni, con l’uscita di Jamel McLean (dopo un lungo tira e molla) e l’ingresso di Dwight Coleby, lungo ventiseienne che nelle intenzioni di Pozzecco vuole fungere da completamento di Miro Bilan.

Il match tra SIG Strasburgo e Dinamo Sassari avrà inizio questa sera alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

Ore 20:30 SIG Strasburgo-Dinamo Sassari

SIG STRASBURGO-DINAMO SASSARI: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

