Spada, a Doha l’Italia della spada ritrova il feeling con il podio individuale. Navarria: “Sono sulla strada giusta”

E alla terza gara individuale arrivarono i primi podi per l’Italia della spada, sia femminile che maschile, dopo ottime prestazioni a squadre che mantengono i gruppi saldamente in lizza per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020.

Per Mara Navarria e Andrea Santarelli si tratta di… conferme su pedane particolarmente gradite, nel recente passato. Il secondo posto della friulana ribadisce la crescita di forma stagionale, nonostante poi la sconfitta all’ultimo atto con la Popescu, 9-15. Per Santarelli, l’ennesimo highlight dopo le medaglie europee e iridate del 2019, il primo poso nel ranking timbrato a dicembre e ora il ritorno tra i primi tre in Coppa.

«Un argento che ho voluto sin dalle prime stoccate, volevo tornare sul podio, volevo dimostrare a me stessa che il percorso è quello giusto» – le parole di Mara Navarria, in lacrime sul podio, purtroppo di dolore, per aver appreso pochi istanti prima della scomparsa dell’amata nonna -. Dopo la vittoria con la squadra a Cuba puntavo a ritornare sul podio anche nell’individuale, avevo buone sensazione e grazie al mio team – Roberto Cirillo, Rosita Gagliardi, breath trainer, Andrea Lo Coco e Alessandro Vergendo, mental coach – sono di nuovo lì e ho conquistato questa medaglia d’argento. È un segnale fondamentale perché stiamo lavorando nel modo giusto: preparazione fisica, tecnica, mentale e respirazione. Non vedo l’ora di partire per la prossima tappa di Coppa del Mondo a Barcellona». La gara per lei si era aperta con la vittoria 15-14 contro l’estone Embrich, Mara recupera 4 punti e mette a segno la stoccata decisiva alla priorità; al turno successivo altra estone, Kristina Kuusk, e altra vittoria per 15-10; ai sedicesimi netto successo per 15-10 sulla russa Gudkova e agli ottavi la spadista italiana chiude il capitolo Mallo vincendo 15-9 contro la francese. In semifinale è il turno di Erika Kirpu che sconfigge per 15-13. Poi il citato assalto di finale contro la Popescu.

Purtroppo va segnalata ancora una volta l’uscita anticipata di Rossella Fiamingo, addirittura in fase di qualificazione. C’è tempo per ritrovare le sensazioni migliori, mentre crescono Boscarelli e Rizzi e mentre l’Italia maschile ha ‘scoperto’ il 20enne Gianpaolo Buzzacchino, ottimo sesto, al miglior risultato in carriera tra i ‘grandi’.

SPADA FEMMINILE COPPA DEL MONDO STAGIONE 2019-2020

L’HAVANA (CUBA)

Individuale – 1. Zamachowska (Pol), 2. Popescu (Rom), 3. Candassamy (Fra), 3. Knapik-Miazga (Pol), 5. Sun Yiwen (Chn), 6. Hurley (Usa), 7. Kirpu (Est), 8. Tataran (Rom).

TALLIN (ESTONIA)

Individuale – 1. Popescu (Rom), 2. Kolobova (Rus), 3. Yiwen Sun (Chn), 3. Zhu Mingye (Chn), 5. Kong Man Wai Vivian (Hkg), 6. Mackinnon (Can), 7. Jacques Andre Coquin (Fra), 8. Foietta (Ita).

DOHA (QATAR) GP FIE

Individuale – 1. Popescu (Rom), 2. Navarria (Ita), 3. Andryushina (Rus), 3. Kirpu (Est) 5. Choi (Kor), 6. Holmes (Usa), 7. Mallo (Fra), 8. Lichagina (Rus).

24. Boscarelli (ITA), 24. Rizzi (ITA), 32. Isola (ITA), 42. Santuccio (ITA), 48. Marzani (ITA), 75. Fiamingo (ITA), 82. Bozza (ITA), 86. De Marchi (ITA), 99. Foietta (ITA), 107. Cagnin (ITA), 110. Clerici (ITA).

SPADA MASCHILE COPPA DEL MONDO STAGIONE 2019-2020

HEIDENHEIM (GERMANIA)

Individuale – 1. Siklosi (Hun), 2. Park Sangyoung (Kor), 3. Bida (Rus), 3. Zawrotniak (Pol), 5. Borel (Fra), 6. Reizlin (Ukr), 7. Garozzo (ITA), 8. Capek (Pol).

BERNA (SVIZZERA)

Individuale – 1. Reizlin (Ukr), 2. Anokhin (Rus), 3. Svihckar (Ukr), 3. Bardenet (Fra), 5. Nikishin (Ukr), 6. Borel (Fra), 7. Elkord (Mar), 8. Andrasfi (Hun).

17. Di Veroli (ITA).

DOHA (QATAR) GP FIE

Individuale – 1.Bida (Rus), 2. Bardenet (Fra) 3. Yamada (Jpn) 3. Santarelli (Ita), 5. Verwijlen (Ned), 6. Buzzacchino (ITA), 7. Nagy (Hun), 8. Jerent (Fra)

Foto: Bizzi.