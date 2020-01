Snowboardcross: una super Michela Moioli chiude seconda in gara-2 a Big White. Questa volta vince Belle Brockhoff

Non è riuscito il tris, ma è comunque arrivato un altro spettacolare podio, il quarto in quattro gare in questa stagione. È sempre Michela Moioli la stella italiana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di snowboardcross: oggi è andata in scena sulle nevi canadesi di Big White gara-2, dopo il trionfo di ieri l’azzurra si è assestata in seconda piazza alle spalle dell’australiana Belle Brockhoff.

Una spettacolare battaglia quella tra l’oceanica e l’italiana: azzurra davanti nella prima parte della finale, con la voglia di trovare il back-to-back in due giorni di fila, ma la rimonta vincente sulla retta d’arrivo ha premiato Brockhoff, al quarto successo della carriera a livello individuale. Completa il podio la statunitense Faye Gulini, mentre purtroppo deve accontentarsi della quarta piazza una super Sofia Belinghieri, abile ad agguantare la Big Final e vicinissima alla terza posizione. Eliminata ai quarti Raffaella Brutto.

Ancora una volta lontana la grande rivale di Moioli per la lotta alla Coppa, Eva Samkova, detentrice della sfera di cristallo, oggi quinta. Ora la battaglia diventa dunque tra Moioli e Brockhoff, con la lombarda che può gestire un ottimo margine.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FISI/Pentaphoto