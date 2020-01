Snowboard: Roland Fischnaller primo nelle qualificazioni del PSL di Piancavallo, avanzano cinque azzurri

Comincia nel migliore dei modi la giornata per Roland Fischnaller, autore del miglior tempo nelle qualificazioni dello slalom parallelo di Piancavallo, tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di snowboard alpino. Il 39enne azzurro, leader della classifica generale e protagonista di un avvio di stagione strepitoso, ha fatto segnare un ottimo 58.25 nella somma delle due manche disputate precedendo di 0.28 il tedesco Stefan Baumeister e di 0.39 l’austriaco Andreas Promegger, potenziali rivali per il successo in vista della competizione in programma alle ore 14.00.

In generale l’Italia ha fornito una buonissima prestazione corale qualificando per il tabellone principale (riservato ai primi 16) ben cinque atleti, tutti al maschile. Oltre a Fischnaller, hanno strappato il pass per gli ottavi di finale anche Edwin Coratti, 9° a 0.89, Daniele Bagozza, 11° a 1.05, Aaron March, 12° a 1.15, e Mirko Felicetti, 14° a 1.21. Eliminazione a sorpresa invece per Maurizio Bormolini, pettorale rosso di leader nella classifica di specialità, solo 19° e dunque terzo degli esclusi a 1.35 dalla vetta e a soli sette centesimi dal taglio. Fuori dai migliori sedici anche Marc Hofer, 26° a 1.99.

Al femminile la svizzera Julie Zogg si è issata in vetta alla classifica in qualificazione davanti alle tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, mentre per quanto riguarda i colori azzurri non ci sono buone notizie. Le sette atlete italiane iscritte alla gara non sono riuscite a qualificarsi per gli ottavi di finale nonostante l’ottimo quinto posto parziale raccolto da Nadya Ochner nella prima manche sulla pista rossa prima di essere squalificata nella seconda run sul tracciato blu. Fuori dai giochi anche Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Sindy Schmalzl, Giulia Gaspari, Alice Lombardi e Aline Moroder.

Foto: Fisi/Pentaphoto