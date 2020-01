Slittino: Dominik Fischnaller in piena lotta per la Coppa del Mondo dopo Sigulda, Roman Repilov non è troppo lontano

Un altro week-end da ricordare e da archiviare positivamente per Dominik Fischnaller che sta attraversando di gran lunga la migliore stagione della carriera, soprattutto a livello di regolarità e costanza di rendimento. Per l’altoatesino è arrivato l’ennesimo podio in quel di Sigulda: la seconda posizione nella sprint è il sesto piazzamento nella top-3 su nove uscite in quest’annata.

Su un catino particolarmente favorevole alle sue caratteristiche, il 26enne nativo di Bressanone è riuscito a far valere le proprie doti di guida. Purtroppo però nella gara classica in terra lettone di domenica mattina sono state le condizioni della pista nella prima run a fermarlo: ghiaccio totalmente rovinato e i big, partiti con gli ultimi numeri, costretti ad arrancare nelle retrovie. Poi è arrivata la gran rimonta dopo la seconda discesa, con la quarta piazza conclusiva in ogni caso più che positiva.

Il risultato migliore è arrivato nella sprint, croce e delizia dell’azzurro: proprio nella gara più breve è arrivata la squalifica di Whistler, uno zero fondamentale in chiave classifica generale. La seconda posizione alle spalle del solo Semen Pavlichenko non può che far gioire l’altoatesino e lo staff tricolore. Ora, quando mancano solamente tre gare alla fine della stagione (tutte in terra tedesca) si infiamma la battaglia per la sfera di cristallo.

Fischnaller è in piena corsa per un successo che manca al Bel Paese dal 2011, quando a trionfare fu ovviamente Armin Zoeggeler. 653 i punti del leader della graduatoria, il russo Roman Repilov, che è distante 58 lunghezze: serve una controprestazione da parte dell’argento mondiale di Igls, visto che il margine è cospicuo, ma non rassicurante.

Foto: Lapresse