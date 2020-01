Slittino, Coppa del Mondo Sigulda 2020: in Lettonia Dominik Fischnaller può continuare a far sognare

Sesto appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: ci si sposta verso la Lettonia, sul difficilissimo catino di Sigulda, tra i più duri di tutto il circuito. In programma nel fine settimana le prove classiche, poi spazio alle sprint nel pomeriggio di domenica.

Può continuare a far sognare il Bel Paese Dominik Fischnaller. L’Italia attende la sua stella che ha iniziato questa stagione in modo spettacolare: a Lillehammer ha agguantato il successo, valsogli anche come titolo europeo. L’altoatesino è rientrato pienamente in corsa per la classifica generale e, su un budello particolarmente adatto alle sue caratteristiche, può addirittura sognare di avvicinare la prima piazza di Roman Repilov, non al top in questo mese di gennaio. Tra i favoriti per il successo l’altro russo Semën Pavličenko, detentore della sfera di cristallo e vincitore per tre anni di fila dal 2017 su questo catino. Occhio ovviamente anche alle squadre austriache e tedesche.

Al femminile sfiorò il primo podio della carriera nel 2019 Andrea Voetter: l’altoatesina l’ha agguantato nel 2020 ad Altenberg e ora vorrà sicuramente ripetersi, visto lo stato di forma eccezionale. Prosegue la lotta a due per la classifica di Coppa tra la russa Tatyana Ivanova e la teutonica Julia Taubitz.

Nel doppio vogliono tornare alla vittoria i teutonici: Eggert/Benecken favoriti, inseguono Wendl/Arlt. Tra gli outsiders i russi Denisev/Antonov, gli austriaci Steu/Koller e i padroni di casa Sics/Sics. In casa Italia provano a cercare il podio Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier.

Foto: Paola Castaldi