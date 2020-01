Short track, Europei 2020: Fontana-Valcepina lanciano la sfida alle olandesi. In campo maschile i padroni di casa vanno per il bis

Scattano domani con le prime batterie gli Europei 2020 di short track. Si gareggia a Debrecen in Ungheria e c’è grande attesa in casa Italia per come si comporteranno Arianna Fontana e Martina Valcepina. Le due azzurre sono pronte a lottare per il titolo Overall, cercando di eguagliare quella fantastica doppietta di Dresda del 2018, quando Fontana si laureò Campionessa d’Europa, precedendo in classifica proprio la compagna di squadra.

Valcepina si presenta come la donna da battere nei suoi amati 500 metri, dove la rivale più accredita è la polacca Natalia Maliszewska. Martina dovrà poi difendersi nelle altre distanze, cercando di ripetere lo stesso cammino di Dresda per poter provare a conquistare il suo primo titolo Overall. Dall’altra parte Fontana è senza dubbio tra le favorite nelle distanze più lunghe ed è anche una delle poche che può competere per la vittoria anche nei 500m.

La coppia italiana lancia la sfida alle olandesi. Campionessa in carica è Suzanne Schulting, che proverà a bissare il titolo anche in Ungheria, ma fanno molto paura anche le compagne di nazionale Yara Van Kerkhof e Lara Van Ruijven. Oltre alle “orange” fari puntati anche sulla russa Sofia Prosvirnova, che può ambire ad un posto sul podio in quasi tutte le gare e dunque è un’altra avversaria per la corsa al titolo Overall. Attenzione poi anche al ritorno sul ghiaccio della sempre temibile Elise Christie.

In campo maschile chi sogna sono i padroni di casa. I fratelli Liu vogliono confermare la straordinaria doppietta dell’edizione precedente, quando a vincere fu Shaolin Sandor su Shaoang. Ungheria nazione da battere, ma a fermare il dominio magiaro ci proverà sicuramente il russo Semen Elistratov, che è il principale rivale dei fratelli Liu, anche per via dell’assenza dell’infortunato Sjinkie Knegt.

Loading...

Loading...

In casa Italia ci proverà sicuramente Yuri Confortola. Il veterano azzurro lo scorso anno centrò un entusiasmante quarto posto nella classifica Overall, ma non sarà facile comunque un tale risultato. Fondamentale proverà ad essere competitivo in tutte le distanze.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse